Germania | abbiamo prove di crimini di guerra in Ucraina

"Ci stiamo preparando per un eventuale successivo processo giudiziario, sia noi in, sia con i nostri partner stranieri, sia davanti a un tribunale internazionale", ha affermato il ...Procuratore generale tedesco: 'Attualmente ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha e sugli attacchi contro le infrastrutture civili' Berlino, 4 feb. Laha raccolto prove di crimini di guerra in Ucraina: lo ha detto - ripreso dal Guardian - il procuratore generale tedesco Peter Frank in un'intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag nella ...

La Germania ha raccolto prove di crimini di guerra in Ucraina. Lo ha detto il procuratore generale del Paese, Peter Frank, in un’intervista pubblicata oggi e ripresa da diversi media internazionali. I ...Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 4 febbraio. Venti giorni all'anniversario dell'invasione delle forze di Mosca: l'Ue prepara un pacchetto di sanzioni «da 10 miliardi ...