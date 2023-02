George Robertson | morto l' attore di Scuola di polizia Il ' commissario Henry Hurst' nei primi sei film della serie aveva 89 anni

Addio a, l'attore di scuola di polizia che nei primi sei film della serie ha impersonato il commissario Henry Hurst : aveva 89 anni. L' attore canadese è morto al Sunnybrook Health Sciences ...attore in tre film candidati all'Oscar per il miglior filmha partecipato in piccoli ruoli a tre film candidati all'Oscar per il miglior film - 'Airport' (1970), '...

George Robertson, morto l'attore di Scuola di polizia. Il 'commissario Henry Hurst' nei primi sei film della s ilgazzettino.it

MONDO RUSSO La Russia e la Nato AsiaNews

Dall'Ucraina al Sud. Le sfide atlantiche di Peronaci per Minuto-Rizzo Formiche.net

Quando Putin mi disse: ci invitate Colloquio con Robertson, ex ... Formiche.net

“Il jazz a mare” a Milano: l'Homelife Trio in concerto martedì 31 ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Addio a George Robertson, l'attore di scuola di polizia che nei primi sei film della serie ha impersonato il commissario Henry Hurst: aveva 89 anni. L'attore canadese è ...Discutere se sia la Russia a voler fare la guerra alla Nato, o gli alleati a voler distruggere la Russia, non cambia il quadro della situazione, in cui entrambi i contendenti sono concentrati unicamen ...