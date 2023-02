Gemma Galgani sfila in intimo | si vede tutto e finisce male | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Momenti di estremo imbarazzo a Uomini e donne, su Canale 5. E agli autori di Striscia la notizia non par vero: nella classifica dei Nuovi mostri, con il meglio del peggio della televisione italiana raccolto ogni settimana dal tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, il siparietto a luci rosse dial Trono over conquista un più che meritevole quarto posto. Maria De Filippi allestisce in studio una passerella per unata inad alto tasso erotico. La Dama di Torino stupisce tutti con il suo look ardito: mascherina sul volto," body di pizzo nero trasparente, gonna nera aderentissima, reggicalze che esce malizioso dallo spacco sulla coscia e décolleté con tacchi a spillo modello "trampolo".si muove con nonchalance e spiccato spirito seduttivo. ...