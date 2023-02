Gazzetta – Calciomercato | due hotel tra Milano e Roma per gli ultimi giorni

(Di sabato 4 febbraio 2023) 2023-01-30 18:31:29 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a temaproveniente dalla GdS: Per la prima volta glidella sessione invernale raddoppiano in due sedi differenti Il 30 gennaio 2023 sarà ricordato come la giornata della doppia sede del. In un mondo del pallone che nel corso deglianni ha dovuto procedere con parecchi tagli, complice anche la crisi post Covid, raddoppiano gli eventi dedicati alla chiusura delle trattative: al classico appuntamento che dagli anni ’50-60 si svolge a(dove è nato), se n’è aggiunto un altro a. Entrambi legittimi e legittimati dalle istituzioni calcistiche. Si tratta di una novità assoluta che ha evitato ad alcuni operatori di mercato del centro-sud un ...

Commenta per primo Come si legge su Ladello Sport , il Bologna sta pensando di proporre a Riccardo Orsolini la fascia di capitano in caso di rinnovo, dato che Soriano, in scadenza nel 2023, non è certo di rimanere in rossoblu.Commenta per primo Secondo ladello Sport . la Roma ha in mente di proporre al centrale inglese Chris Smalling un rinnovo biennale a cifre inferiori rispetto agli attuali 3,5 milioni l'anno. Smalling aspetta: vuole ...

Gazzetta - Juventus, la prossima estate potrebbero arrivare fino a 150 milioni di euro dai riscatti... Tutto Juve

Milan, mai così pochi acquisti a gennaio dal 2018. E 10 anni fa arrivava Balotelli... La Gazzetta dello Sport

Satriano, Macheda e... il nipote di Galliani: gli italiani andati all’estero nell'ultimo mercato La Gazzetta dello Sport

Dal colpo del Toro alle mosse delle romane: ecco gli affari più importanti conclusi La Gazzetta dello Sport

Mercato: Sassuolo, dall'Empoli arriva Bajrami, Traoré va al Bournemouth. Bakayoko a un passo dalla Cremonese La Gazzetta dello Sport

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 4 febbraio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato Daniele Triolo Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello ...L'esclusione dalla lista Uefa per l'Europa League è l'ultima bocciatura per il norvegese che sin qui ha giocato solo 3' coi giallorossi ...