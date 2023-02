...questa mattina all'interno dellaCastello dell'A14, nei pressi di Grottammare, in un tratto dove è attivo un cantiere e si procede su un'unica carreggiata. Si è trattato di unche ...Si sarebbe trattato di untra un'auto ed un camion nellaCastello percorribile in due sensi. L'altra carreggiata era, infatti, chiusa per lavori. In un incidente nello stesso punto, ...

Frontale in galleria sulla A14, tre morti e un ferito: perdono la vita padre e due figli La Stampa

Tragedia sull'autostrada A14: tre morti e un ferito grave dopo un ... Cronache Picene

Grottammare, incidente sulla A14: morti padre e due bambini Corriere della Sera

Frontale in galleria nel Bellunese, un 71enne morto Agenzia ANSA

Fonzaso, schianto frontale in galleria: muore ex dipendente comunale Corriere

GROTTOMMARE - Tragedia sull'Autostrada A14: morti in un incidente nella galleria a Grottammare un adulto (presumibilmente il padre) e due bambini di 13 e 8 anni mentre ...Lo scontro all’interno della galleria «Castello» dove sono in corso dei lavori. A causa di un salto di corsia frontale tra l’auto delle vittime e un camion. Grave un altro bambino ...