Frontale auto-tir in autostrada | morti il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i due figli

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ancona – Trenell’incidente avvenuto stamattina sulla A14: un’e un tir si sono scontrati nella galleria Castello di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Sono l’atletae due dei tre(8 e 14 anni) che viaggiavano con ilin. Ferito il terzoo, 12 anni, elitrasportato all’ospedale Torrette di Ancona. Campione di tennisaffetto da Sclerosi multipla,era originario di Montesilvano, nel pescarese. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale ma dalle prime ricostruzioni risulta un’invasione della corsia opposta da parte della vettura per cause in fase di accertamento. Sul luogo dell’evento sono ...