(Di sabato 4 febbraio 2023) Il difensore del Manchester United, Raphael, hatomaglia delladella, a soli 29 anni. Ecco le sue parole a Canal+: “Rappresentare il nostro magnifico Paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa maglia speciale, ho provato un immenso orgoglio. Il dovere di dare il massimo, di giocare con il cuore e di vincere ogni volta che scendevamo in campo. Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che è il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio inter”. Ed ancora: “Onestamente ho dato tutto fisicamente, psicologicamente. Abbiamo orari sovraccarichi e un calendario fitto. Gochiamo sempre, sensa sosta. In questo momento mi sentose stessi ...

La Nazionale Francese perde ufficialmente uno dei più grandi protagonisti dell'ultima decade calcistica: Raphael Varane. L'ex difensore del Real Madrid ha annunciato l'addio ai Bleus all'età di 29 ...