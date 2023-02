Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono già lasciati? Spuntano numerosi indizi

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un nuovo capitolo si è aggiunto nell’intricata storia che vede coinvoltoe la sua vita sentimentale. Se la sua ormai ex Ilary Blasi ha ritrovato la serenità e l’amore di Bastian Muller, pare non si possa dire lo stesso per il numero dieci per eccellenza. Da quando si parlava di nuova casa insieme e addirittura di matrimonio in vista, adesso si parla di tutt’altro: crisi e addirittura rottura. A confermare questa voce sarebbero le segnalazioni di chi conoscerebbe bene la coppia e soprattutto uno social.: la coppia è già scoppiata? Da quando c’è stato lo scoop sulla separazione trae Ilary Blasisuccesse un mucchio di cose. Entrambi si ...