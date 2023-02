FOTO – Cruz non vede l’ora | «Sta arrivando il derby | non c’è cosa più bella!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Julio, ex attaccante dell’Inter che dine ha giocati parecchio, nondi ammirare la sfida tra le due squadre di Milano. RITORNA IL– Julioattende ildi Milano così come tutti i tifosi interisti. L’ex attaccante argentino dell’Inter commentato così sui social: «Stail, non c’èpiù». Di seguito l’immagine pubblicata attraverso le storie su Instagram. social-inter-milan-Fonte: Pagina Instagram JulioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...