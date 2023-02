Formazioni ufficiali Roma-Empoli | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ledi, match valido per la ventunesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Olimpico per la sfida che mette di fronte i giallorossi, reduci da una settimana davvero negativa, e i toscani che restano sempre una squadra davvero ostica da affrontare. Chi vincerà? Avvio alle ore 18 di sabato 4 febbraio, ecco di seguito le scelte dei due tecnici, Mourinho e Zanetti.: in attesa: in attesa SportFace.