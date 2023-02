Formazioni ufficiali Cremonese-Lecce | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Alle 15.00 scenderanno in campo. Ecco ledi Ballardini e Baroni per il match di Serie A Ecco ledi– Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Meitè, Valeri; Dessers, Ciofani. All. Ballardini.– Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.