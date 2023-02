Formazioni ufficiali Cosenza-Ternana | Serie B 2022 2023

(Di sabato 4 febbraio 2023) Oggi alle 14 andrà in scena la sfida travalida per la 23ª giornata di. I padroni di casa, ultimi in classifica con 21 punti, sono tornati al successo nella scorsa giornata contro il Parma dopo unadi 8 partite senza vittoria e proveranno a bissare il successo di sabato scorso per avvicinarsi alla zona salvezza.che si trova ai margini della zona playoff a 32 punti e vuole mantenere il punto di vantaggio su Modena e Palermo che si trovano appena fuori dalle prime otto. Qui di seguito le scelte degli allenatori.: Micai, Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio, Voca, Calò, Brescianini, Marras, Nasti, Finotto: Iannarilli, Coulibaly, Sorensen, Mantovani, Di Tacchio, Favilli, ...

Serie B 2022/2023, 23a giornata. Le ultime notizie sulla partita Cittadella-Ascoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.