Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Getafe | Liga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Oggi alle 18:30 andrà in scena la sfida travalida per la 20ª giornata di. I Colchoneros vogliono dare continuità alla striscia di due vittorie in fila in campionato per consolidare il piazzamento in zona Champions League, al momento la squadra di Simeone ha 3 punti di vantaggio sul Villareal 5°.che è alla ricerca di punti per avvicinarsi alla zona salvezza che al momento dista 3 punti. SportFace.