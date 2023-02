Forgione Distretto Idrico Sannita | “Il Pd intralcia il percorso | c’è bisogno di unità”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il voto unanime con cui il Consiglio deldi Avellino ha approvato lo Statuto provinciale è un segnale che dovrebbe far riflettere quanti, nel Pd e nel centrosinistra, hanno preferito la logica del conflitto permanente, preferendo un partitismo dal sapore fazioso alla responsabilità istituzionale che avrebbe consigliato invece condivisione e coralità d’intenti”, così in una nota il presidente delPompilio. “Continua a stupirmi che larga parte del Partito democraticogiochi a fare sponda con pezzi di pseudo-civismo nel tentativo d’re ilverso il nuovo regime normativo in tema di affidamento della risorsa ...