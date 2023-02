Ford torna in F1 dopo 20 anni | fornirà motori alla Red Bull dal 2026

(Di sabato 4 febbraio 2023)più di due decenni,in Formula 1. La casa automobilistica americana e Redhanno stretto una partnership tecnica strategica di lungo periodo, per lo sviluppo della prossima generazione di propulsori che equipaggerà le vetture a partire dstagionedi Formula 1. RedPowertrains,i propulsori per entrambi i team Oracle RedRacing e Scuderia AlphaTauri fino almeno al 2030. ", insieme ai campioni del mondo in carica, Oracle RedRacing,ai vertici di questo sport, portando la lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed ora anche di elettrificazione su uno dei palcoscenici più visibili al mondo", ha ...

... checosì - anche se come riserva - a far parte del team austriaco. Confermata la livrea che ... ma dall'americanache si riaffaccia così nel mondo della Formula 1, da cui era uscita nel 2004.Dopo piu' di due decenni,in Formula 1. La casa automobilistica americana e Red Bull hanno stretto una partnership tecnica strategica di lungo periodo, per lo sviluppo della prossima generazione di propulsori che ...

F1, Ford torna in Formula 1 nel 2026, dopo più di 20 anni: è ufficiale La Gazzetta dello Sport

Ford torna in F1: dal 2026 sarà partner motoristico di Red Bull Motorsport.com - IT

Clamoroso in Formula 1: torna la Ford e lo farà con Red Bull! Tuttosport

Ford torna in Formula 1 dal 2026, partnership con Red Bull - Attualità Agenzia ANSA

Ford torna in Formula 1 dal 2026 come fornitore del team Red Bull Racing Il Sole 24 ORE

La vettura si chiama RB19 e anche in questa stagione è affidata a Max Verstappen e Sergio Perez. Novità di quest'anno è il ritorno di Daniel Ricciardo: l'australiano sarà il terzo pilota ...I 13 Mondiali piloti vinti di cui sette consecutivi tra il 1968 e il 1974, i 10 campionati del mondo costruttori. L'innovazione col Ford Cosworth DFV che avrebbe dominato in lungo e in largo. La Lotus ...