Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità | tante le proposte sul tavolo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn considerazionenumerose richieste d’incontro pervenute, Venerdì 3 febbraio, presso l’Auditorium regionale, è stata convocata una riunione per un confronto con l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, e le Associazioni impegnate nella tutela dei diritticon disturbo dello spettro autistico. Il Comitato Diritto alla Cura, era presente alla riunione e ha avuto modo di riportare l’attenzione sulla Proposta di legge di iniziativa popolare a tutelamalattie gravi gravissime invalidanti di ordine neurologiche, psichiche e sensoriali. La legge può restituire Diritti e Dignità ai Pazienti e ai loro cari, la legge può garantire il Diritto alle Cure riabilitative snellendo la burocrazia di presa in carico, assicurando continuità e professionalità, ...

Si tratta di un tema diche va affrontato insieme a quello delle politiche da mettere in attoaumentare il nostro tasso di crescita.intervenire con successo occorre ristabilire un'...La sanità - 'Incrementate le risorseilsanitario nazionale : 2 miliardi e 150 milioni di euro in piùil 2023 , recita il punto 42. Vero, quei soldi sono previsti in manovra. Ma buona ...

Fondo PMI creative: contributi, finanziamenti a tasso zero e voucher ... Ipsoa

Il Fondo per le Pandemie annuncia il primo round di finanzia... ESGDATA

Bini Smaghi: “Ha ragione Berlino, per ora il nuovo fondo comune sarebbe senza garanzie” la Repubblica

Brasile. Berlino destinerà 121 milioni di dollari al il Fondo per l ... Notizie Geopolitiche

Al via un nuovo fondo per la Nextalia di Francesco Canzonieri Milano Finanza

Gli interventi del governo sinora hanno scontato la situazione di grande incertezza e il “caro bollette”. Ma serve conoscere i problemi aperti e pensare come affrontarli con sguardo lungo ...Le dimissioni di Trentalange dopo il caso D’Onofrio sembravano il momento più complicato dell’AIA degli ultimi mesi ma la situazione si fa ...