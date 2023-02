Fiorentina | battere il Bologna domenica | ore 18 | Dazn per risalire in classifica Italiano punta ancora su Jovic Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di sabato 4 febbraio 2023) Vincere per migliorare unabruttina. E'l'obiettivo della, dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.il, ore 18, diretta Tv su). Annunciati 30mila spettatori.è chiaro: "Affrontiamo il, squadra che sta bene ed è in salute. Ho messo in guardia i ragazzi: dobbiamo cercare di fare una grande prova" L'articolo proviene da Firenze Post.