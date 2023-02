Finisce sempre a 90 Jessica Rizzo-choc | cosa mandano in onda | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Se l'ospite del talk show calcistico è, poi è vietato scandalizzarsi: impossibile infatti non aspettarsi qualche colpo di scena a effetto, ovviamente a luci rosse. A Striscia la notizia, nella tradizionale classifica sui "Nuovi mostri" con il meglio del peggio della tv italiana negli ultimi 7 giorni, inseriscono di peso la "delicatissima battuta pallonara" che chiude Top Club, programma di una tv locale delle Marche, Vera Tv. La conduttrice, leggendo il copione con un certo impaccio e finta nonchalance, chiama in causa la, diventata tra anni Ottanta e Novanta tra le più celebri dive italiane del cinema per adulti: "Volevo chiedere unavelocissima a". "Veloce che c'è il tg che spinge", la incalza il collega. "Tra sesso e calcio è o no una questione di ...