Luci, colore e musiche. Grandea Singapore, dopo due anni di spettacoli online, è tornata in presenza la Chingay Parade, festival nazionale al quale prendono parte migliaia di persone di ogni etnia e provenienza, in un ...... con le classiche sfilate in maschera e le abbuffate dei tipici dolci del periodo (per unadi ...il Carnevale di Viareggio con i suoi oltre 150 anni di storia e tradizione aprirà le...

Festa di danze e colori a Singapore, torna la Chingay Parade Tiscali Notizie

Torna la Festa dei popoli, un viaggio tra cibo speziato e danze colorate Giornale di Brescia

Exploit della scuola affiliata “L'Altra Danza” al Satolia Dance Festival ... Opes Italia

“Vignale in Danza”, le prime anticipazioni del grande festival Il Monferrato

Festa nazionale vodoo in Benin, celebrazioni e danze per fedeli e turisti Africa Express

CATANIA – La Festa di Sant'Agata è una delle più importanti festività ... L'evento è accompagnato da canti, danze e bande musicali, che creano un'atmosfera folkloristica e gioiosa. I devoti portano le ...