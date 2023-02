Federalberghi | Ilardi soddisfatto dopo incontro sul degrado dell’Aversana

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ha espresso soddisfazione per l’esito dell’avuto nella tarda mattinata di ieri con il presidente della provincia ed i sindaci dei comuni che affacciano su Aversana e Litoranea, il presidente diSalerno, Antonioche aveva sollecitato un intervento istituzionale sul problema del decoro delle due strade, che attraversano un’area a forte vocazione turistica, e spesso invece ridotte, in numerosi tratti, a sede di discariche a cielo aperto. “Dando atto delle azioni già intraprese, abbiamo ribadito la richiesta di urgenti interventi per non presentare un desolante quadro di abbandono ai visitatori che oggi percorrono le arterie citate e la viabilità circostante e, ancor di più, ai turisti che nel futuro sbarcheranno numerosi presso l’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano – ha ...

Lo ha detto il presidente didi Salerno, Antonioche si è pronunciato sull'incontro che era stato richiesto dall'associazione in una nota indirizzata al presidente della Provincia ed ai sindaci di ...Così, in una nota, il presidente diSalerno, Antonio, a margine dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Sant'Agostino. L'incontro era stato richiesto daSalerno in ...

Federalberghi, Ilardi soddisfatto dopo incontro sul degrado dell ... anteprima24.it

ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): "SODDISFATTI INCONTRO ... Agenda Politica

Luci d'Artista, Ilardi (Federalberghi): "Bilancio soddisfacente" SalernoToday

Alberghi, locali e negozi rilancio dopo la pandemia «Ma non fermiamoci qui» ilmattino.it

Turismo e Luci d'artista, parla Ilardi (Federalberghi): "Estremamente soddisfatti" SalernoToday

Soddisfatto, Ilardi, per l'annuncio delle "azioni concrete che consentano di assicurare il costante monitoraggio dei luoghi, la loro stabile pulizia, l’aspro contrasto di ogni fenomeno di inciviltà no ...«È urgente istituire un tavolo operativo con le Amministrazioni e gli Enti interessati per individuare insieme soluzioni» ...