Far west a Napoli | un ragazzo pestato e l’assalto a un’auto Le immagini postate dal deputato Borrelli video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sonodavvero inquietanti e allarmanti quellesulla sua pagina Fb daldei Verdi Francesco Emilio, che documenta cone testimonianze il dilagare della criminalità in Campania. Prima si vedono le botte a un, minacciato con lapistola da un gruppo di cinque aggressori e poicon i malviventi che costringono il proprietario a scendere puntandogli l’arma alla testa. A Soccavo aggressione a une uno tira fuori la pistola A corredo delha così commentato: “Leche ci arrivano da Soccavo sono inquietanti. In via Tevere, all’incrocio con via Po, un gruppo di persone ha accerchiato e ...