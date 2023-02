Everton | Dyche | «Abbiamo battuto la capolista giocando con calma»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Le parole di Sean, neo allenatore dell’, dopo la vittoria sullaArsenal: «Minimo sforzo e massimo risultato» Il nuovo allenatore dell’, Sean, ha commentato la vittoria con ladella Premier League, l’Arsenal, che toglie i Toffees VITTORIA – «Stava tutto ai calciatori, loro sono il punto più importante. Minimo risultato, ma massimo sforzo. Sono stati in una posizione che sarebbe stata scomoda per tutti». CLASSIFICA – «Questa vittoria ci dà modo di avanzare.vinto contro lacon. Voglio che i miei ragazzi giochino seguendo i fondamentali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sean, buona la prima 'Io e il mio staff siamo pronti per lavorare duro e dare ai tifosi dell'Everton ciò che più vogliono ' ha promesso nel giorno della sua presentazione, esaltando una ... che cade clamorosamente per la seconda volta in stagione dopo 5 mesi ma conserva 5 punti di vantaggio sul City: a Goodison Park la spunta il ferito del nuovo tecnico Sean, subentrato ...

Dopo cinque mesi senza subire sconfitte, l'Arsenal capolista della Premier League cade a Liverpool, sul campo dell'Everton, nella 22/a giornata. Per i 'Gunners' si tratta della seconda battuta d'arresto.