Everton - Arsenal 1 - 0 | gol e highlights Decide Tarkowski

(Di sabato 4 febbraio 2023) Glidella sconfitta per 1 - 0 dell'sul campo dell'nella 22ª giornata di Premier League: gol di Jamesal ...

Gli highlights della sconfitta per 1 - 0 dell'sul campo dell'nella 22ª giornata di Premier League: gol di James Tarkowski al ...Debutto negativo con i Gunners per Jorginho. Domani il Manchester City sfida il Tottenham di Conte e può avvicinarsi alla ...

L'Everton riapre la Premier: l'Arsenal cade, "assist" al City La Gazzetta dello Sport

Premier: impresa Everton, Arsenal ko dopo 5 mesi. LIVE: De Zerbi, Man United e Liverpool. Alle 18 il Newcastle Calciomercato.com

Premier League - Everton-Arsenal 1-0: gol di Tarkowski, Dyche debutta battendo i Gunners Eurosport IT

Everton - Arsenal (1-0) Premier League 2022 - la Repubblica la Repubblica

Everton-Arsenal 1-0, le pagelle: Onana giganteggia, Dyche vince e convince. Male tutti i Gunners TUTTO mercato WEB

Dopo cinque mesi senza subire sconfitte, l'Arsenal capolista della Premier League cade a Liverpool, sul campo dell'Everton, nella 22/a giornata. Per i 'Gunners' si tratta della seconda battuta d'arres ...Buona la prima per Dyche sulla panchina dei Toffees: i Gunners incassano la seconda sconfitta in Premier e ora il City può andare a -2.