Evasione e rapina impropria | 61enne bergamasco finisce in carcere

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bergamo, un cittadino italiano di 61 anni, pluripregiudicato. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare un cumulo di pena a tre anni e due mesi di reclusione relativo a diverse condanne rimediate nel tempo nei Tribunali di Varese, Milano e Bergamo nel 2020 e nel 2022, divenute ora esecutive, per due evasioni dai domiciliari e unaavvenute nel 2015, 2020 e 2022. L’uomo nel giugno del 2015 e nel novembre del 2020 si trovava in detenzione domiciliare rispettivamente nelle province di Bergamo e Varese e si era allontanato arbitrariamente dai luoghi di detenzione. In entrambi i casi era stato arrestato per. Invece, nel marzo del ...

Delle tre denunce due sono scattate perdagli arresti domiciliari. L'operazione, come spiegato, è state decisa e accuratamente preparata nei giorni scorsi a seguito dellain villa ...L'uomo, che è conosciuto per aver commesso vari reati come, estorsione, ricettazione,, furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti, è sottoposto al regime degli arresti ...

Soresina, deve scontare tre condanne definitive per evasione e ... Cremona Sera

Polizia locale, un arresto del Nucleo Reati Predatori per rapina ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Evasione, tentata rapina e riciclaggio: 30enne in arresto a Casalnuovo Virgilio

Riella, a maggio il processo per la rapina e l'evasione. Lui: mi ... La Provincia di Como

Rapina in banca con il taglierino dopo l'evasione. Condanne definitive ciociariaoggi.it

Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Lentini, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un noto soggetto, di 38 anni, per il reato di evasione dagli arresti domici ...I Carabinieri di #Cremona hanno localizzato in Francia un uomo ricercato per una rapina commessa nel 2018; la polizia francese lo ha arrestato e presto sarà estradato #cronaca ...