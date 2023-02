Eurorivale Napoli | l’Eintracht batte 3-0 l’Hertha ed è 4° in Bundesliga

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancoforte, prossimadelagli ottavi di Champions League, ha battutoBerlino per 3-0 con doppietta di Kolo Muani (21? e 28?) ed il gol nel finale di Buta (94?). L’attaccante francese era già stato protagonista del pareggio in casa del Bayern Monaco. Con questo successosi porta al quarto posto incon 35 punti in 19 partite.Francoforte sfiderà ilnella gara di andata in Germania martedì 22 Febbraio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Anche l'Eintrach Franforte, avversario del Napoli negli ottavi di finale di Champions League, ha giocato oggi un gara amichevole contro i giapponesi del Gamba Osaka perdendo 2 - 1.

Prima rete per l'attaccante ivoriano dopo la lunga malattia. Siebatcheu regala agli uomini di Fischer il successo e il primato ...