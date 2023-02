(Di sabato 4 febbraio 2023)Day: iin diretta live, alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale. Di seguito quella di4 ...

... dopo aver scelto i numeri 16, 25, 46, 47 e 51 e averli giocati al 'Day', una delle lotterie di Lottomatica, è riuscito ad accaparrarsi la vincita milionaria. La tanto attesa...MillionDay e MillionDay Extra , l'di sabato 4 febbraio 2023 : i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale.Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. L'Extra è ...

Estrazione Million Day Venerdì 3 febbraio 2023: i numeri vincenti ZON

Million Day e Million Day Extra oggi, venerdì 3 febbraio 2023: doppia estrazione vincente Centro Meteo italiano

Estrazione Million Day di oggi, 4 febbraio 2023: i numeri vincenti di sabato TPI

MillionDay e MillionDay Extra, l'estrazione di giovedì 2 febbraio 2023: i numeri vincenti di oggi leggo.it

Million Day e Million Day Extra: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 4 febbraio corriereadriatico.it

Un semplice euro che balla in tasca, la scelta di investirlo ad una lotteria dei Monopoli di Stato e il gioco è fatto. Basta pensieri, la vita acquista un ...Nessuna sosta, anche oggi appuntamento con la fortuna e come sempre fissato alle 20,30. Tutto pronto per l'estrazione di sabato 4 febbraio 2023, una nuova opportunità per ...