...i siciliani che ha messo a rischio anche la panchina di: il tecnico infatti in questo momento rischia e solamente un risultato positivo potrebbe salvare da quelle che sono voci diche ...I ritorno recenti sono quelli di Buonaiuto, fortemente voluto danel corso della sessione di ... ma l'esito non fu altrettanto superlativo con unche vide il passaggio di consegne alla ...

Ascoli Calcio, finisce l'esperienza di Bucchi in panchina. Ufficiale l ... picenotime.it

UFFICIALE: Il crollo a Cittadella costa caro a Bucchi. L'Ascoli esonera l'allenatore TUTTO mercato WEB

Esonero Bucchi, è ufficiale: costa caro l'ultimo ko dell'Ascoli Calcio News 24

UFFICIALE Ascoli, esonerato Bucchi: fatale la sconfitta a Cittadella Sportitalia

Ascoli, esonerato Cristian Bucchi Cronache Maceratesi

Ascoli Calcio, finisce l'esperienza di Bucchi in panchina. Ufficiale l'esonero dopo il tonfo a Cittadella - picenotime.it - IT ...Ascoli. L'ennesima sconfitta è costata cara a Cristian Bucchi. Un'ora dopo la fine del match perso dall'Ascoli a Cittadella per 3-0, il club bianconero ha comunicato l'esonero del tecnico. Una notizia ...