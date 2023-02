04 feb 08:25 Ucraina,: truppe russe stanno attaccando in Donbass L'russo sta attaccando in quattro direzioni in Donbass, le forze di difesa ucraine hanno respinto gli assalti ...Lo scrive lo Stato maggiore dell'ucraino nel suo report del mattino, citato dai media ucraini. "Il nemico lancia operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv, ma ...

Esercito Kiev, truppe russe stanno attaccando in Donbass Agenzia ANSA

Esercito Kiev, truppe russe stanno attaccando in Donbass l'Adige

Esercito Kiev, truppe russe stanno attaccando in Donbass Giornale di Brescia

Ucraina: esercito Kiev, continua offensiva russa in Donbass - LaPresse LAPRESSE

Pistorius visita il battaglione che donerà i 14 Leopard a Kiev Today.it

L'esercito russo sta attaccando in quattro direzioni in Donbass, le forze di difesa ucraine hanno respinto gli assalti dei nemici nelle aree di 9 insediamenti. (ANSA) ...Negli ultimi vent’anni, il suo esercito si è ridotto di 134mila uomini ... Nonostante la Germania sia il terzo Paese per aiuti militari a Kiev, Berlino non lo rivendica davanti agli altri Stati, molto ...