Eros Ramazzotti sbarca in Europa con Battito Infinito World Tour

(Di sabato 4 febbraio 2023) In attesa di vederlo duettare a Sanremo con Ultimo,torna finalmente live in: partito per unmondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali,stasera all'Altice Arena di Lisbona per la prima data della leg europea del.Dopo aver conquistato l'con le Première e aver messo a segno grandi numeri con gli show di Nord America e America Latina,è pronto a salire sui palchi delle più importanti città europee per continuare lo straordinario viaggio lungo oltre 80 date con cui farà tappa anche nei più grandi palasport e nelle ...

torna in Europa: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore sbarca stasera all'Altice Arena di Lisbona per la prima data della leg europea del BATTITO INFINITO WORLD ...Con il passare degli anni Ottanta vediamo l'eleganza che ha da sempre caratterizzato il festival allentare la presa, ma non per questo, quando il giovanissimosi ...

Moon&Stars svela i primi nomi: Eros Ramazzotti in Piazza Grande Ticinonline

I futuri nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker cantano per le strade di Milano: "È un maschio" RaiNews

Eros Ramazzotti sbarca in Europa con il Battito Infinito World Tour - Spettacolo Agenzia ANSA

Eros Ramazzotti con Ultimo: un medley di Eros Ramazzotti RaiNews

Dopo l’America Eros Ramazzotti sbarca in Europa con il «Battito infinito world tour» Corriere TV

Da Lisbona la seconda parte di un viaggio lungo oltre 80 date che toccherà anche i più grandi palasport e le principali arene d’Italia in attesa di vederlo sul palco del festival di Sanremo nella sera ...Ancora sport in gravidanza. Aurora Ramazzotti, ormai agli sgoccioli della sua prima gravidanza non si ferma mai. Lo sport, una delle sue più grandi passioni è sempre presente nella ...