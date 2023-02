Enzo Fernandez | 120 milioni | sprazzi di classe ma il Chelsea non decolla

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

è ovviamente, l'acquisto più caro nella storia del mercato inglese. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni ...Il trasferimento diFernández dal Benfica al Chelsea ha visto ancora una volta l'intervento del super agente portoghese che ha presentato la prima proposta del Chelsea al Benfica, e dopo averci ...

Calciomercato, il retroscena: rissa sfiorata per un ex obiettivo del Milan! Pianeta Milan

Chelsea, il neoacquisto Enzo Fernandez subito titolare FOTO Tuttosport

Le aperture inglesi - Chelsea, non basta Enzo Fernandez. I Blues faticano col Fulham TUTTO mercato WEB

Potter promuove Enzo Fernandez: "Ha giocato in modo magnifico" La Gazzetta dello Sport

Solo 0-0 tra Chelsea e Fulham nella 22esima di Premier League, niente sorpasso dei Blues ai vicini di casa (32 punti a 30 ora in Premier League) e nessun (momentaneo) accorcio sul Tottenham quinto. I ...I Blues non vanno oltre lo 0-0 con il Fulham: l’acquisto più caro nella storia del calcio inglese (che ha ereditato il numero di Jorginho) non basta a rilanciare la squadra di Potter ...