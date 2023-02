Enna | omicidio a Pietraperzia | nuora uccide suocera a coltellate

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) –, in provincia di. Una donna di 32 anni ha ucciso questa mattina, con un'arma da taglio, ladi 62 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'è avvenuto nell'appartamento dellache sarebbe stata colpita da diversi fendenti. La 32enne è in stato di fermo e viene ascoltata dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe aperto la porta di casa allache poi l'avrebbe ferita con diversi fendenti.