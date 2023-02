Enna | 32enne accoltella e uccide la suocera | fermata dai carabinieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Pare che in passato avessero litigato più volte. Questa mattina però una donna di 32 anni ha ucciso con un’arma da taglio laMargherita Margani, di 62 anni. Il delitto è avvenuto a Pietraperzia, un paese in provincia di, nell’abitazione della vittima. La presunta omicida è già statadaiche stanno conducendo le indagini e ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe aperto la porta di casa alla nuora, con la quale vi sarebbero stati frequenti discussione, che l’avrebbe aggredita in cucina con un’arma da taglio, un coltello o un paio di forbici; un fendente ha raggiunto la vittima alla gola. Per la 62enne non c’è stato nulla da fare. Al momento non si sa chi abbia allertato le forze dell’ordine. Sul luogo dell’omicidio anche il pm della Procura ...