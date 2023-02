Empoli | il ds Accardi | «Roma su Vicario? Da Trigoria non abbiamo mai sentito nessuno»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Pietro, direttore sportivo dell’, ha parlato in merito ad una eventuale cessione di Guglielmoin estate Pietro, direttore sportivo dell’, ha parlato al Corriere dello Sport. PAROLE – «? Vedremo, sicuramente di lui si parla molto all’estero. Per adesso però ce lo godiamo noi. È un giocatore fantastico e una bella persona, ha sempre voglia di migliorarsi e questo è incredibile. Dovreste vedere come si allena. Se va alla? Danonmai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

