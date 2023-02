Elisabetta Canalis | maretta col marito? Gli indizi social

(Di sabato 4 febbraio 2023)e ilsi sono lasciati? Spunta la clamorosa indiscrezione E’ finita la storia d’amore trae Brian Perri? Pare proprio che sia così. I fan della coppia non sembrano avere più molti dubbi, a conferma delle voci che circolavano già da diverse settimane riguardo al rapporto tra l’ex velina e Brian Perri. Alcuni utentihanno notato dei dettagli negli ultimi giorni hanno dato delle prove abbastanza solide riguardo alla fine della storia. Ad esempio, da tempo, lanon starebbe più abitando nella stessa casa come testimoniato appunto dai recenti video e foto cheha postato. LEGGI ANCHE: Oriana Marzoli,in fiamme: “E’ lei la vera bullizzata” Da giorni, inoltre, la ...

... la moglie di Fedez ha pubblicato uno scatto in cui è di fronte al mare e scrive: 'La mia Liguria', riprendendo la frase tanto contestata della pubblicità sponsorizzata dain ...separata dal marito 'Senza fede al dito e vive in una nuova casa'. Ecco la verità GFVip, Antonella Fiordelisi offesa: 'Ho recitato in uno spot importante, non posso fare la ...

Elisabetta Canalis da togliere il fiato: lingerie completamente trasparente FOTO Calciomercato.com

Elisabetta Canalis, matrimonio finito L'indiscrezione: "Si è tolta la fede" Today.it

Elisabetta Canalis separata dal marito «Senza fede al dito e vive in una nuova casa». Ecco la verità ilgazzettino.it

Elisabetta Canalis parla di maternità e svela qual è il suo rapporto con la figlia Skyler Today.it

Elisabetta Solinas combatterà stasera in Thailandia per la conquista titolo mondiale WBC Minimumweight contro l’americana Sylvie Von Duuglas ...Elisabetta Canalis ed il marito Brian Perri si sono lasciati Ecco la verità sulla presunta crisi, interviene un amico della showgirl.