(Di sabato 4 febbraio 2023) Non una parola in difesa di Donzelli dagli altri big Lollobrigida e Rampelli. Le diverse anime del partito, da sempre dissimulate, nascoste, persino negate, si contano e si pesano, pronte l’una ad approfittare della debolezza dell’altra. "Ma se si facessero davvero la guerra ora Giorgia li ribalterebbe" osserva un senatore

In effettigrava in condizioni molto delicate, come confermato dai pareri medici e dal ... perciò il digiuno prolungato sembra aver sortito l'sperato. In ogni caso, la pratica del ...La gestione delle relazioni riservate tra l'anarchico - terrorista, Alfredo, e i boss ... numero due del Copasir, e deputato riferimento di Giorgia Meloni in parlamento, ha sortito l...

Effetto Cospito su Fratelli d'Italia. Scricchiola la pace armata fra le correnti L'HuffPost

Cospito resti al 41 bis: il parere del procuratore Saluzzo. Nordio: Donzelli non ha violato segreti Il Sole 24 ORE

Matrice anarchica. Attacchi alle diplomazie italiane, fa paura l'effetto Cospito sulla sicurezza L'HuffPost

Cospito, Iervolino: Dal Gom prove del fallimento del 41 bis per l ... Radicali.it

"Cospito deve restare al 41 bis". Il 67% degli italiani sta con il governo ilGiornale.it

Non una parola in difesa di Donzelli dagli altri big Lollobrigida e Rampelli. Le diverse anime del partito, da sempre dissimulate, nascoste, persino negate, ...Lo sciopero della fame di Cospito ha ormai superato tempistiche record. Ecco cosa succede all'organismo quando ci si priva dell'alimentazione e quanto si può sopravvivere.