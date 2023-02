Editoria | dalla Fondazione Pietà de’ Turchini nuovo bando per giovani studiosi e ricercatori

Leggi su ildenaro

Lade'di Napoli ha indetto unper nuove pubblicazioni da inserire nelle collane "Saggi" e "Partiture" dellaEdizioni, rivolto aunder-35 interessati a pubblicare con la casa editrice napoletana i risultati delle loro ricerche in campo musicologico e storico-teatrale. Gli elaborati proposti, o i progetti di pubblicazione, verranno valutati dal Comitatole dellaEdizioni e, in anonimato, da specialisti del settore; e in caso di ammissione della domanda la pubblicazione finale avverrà entro un anno.