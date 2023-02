“Ecco la nuova coppia” Amici 22 | in casetta scoppia l’amore Ma c’è un problema | lui è fidanzato

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ad22 sta nascendo una. Il pubblico lo ha intuito guardando il daytime e anche inserpeggia il dubbio. Vale quindi la pena andare con ordine e scoprire quello che è accaduto alla vigilia dell’appuntamento con la puntata di domenica 5 febbraio. Inizialmente sono stati presentati i due nuovi arrivati, si tratta di Alessio (che è entrato nella scuola dopo la sfida con Samuel) e Benedetta che è stata scelta da Raimondo Todaro dopo l’eliminazione di Eleonora. Durante il daytime c’è stato spazio anche per un flirt che sta nascendo nella casa e che sta facendo parlare sia il pubblico che i fan. Nello specifico i due protagonisti della storia sono Paky e Maddalena. Il blocco dal daytime dedicato a loro viene introdotto in questo modo: “Tra una lezione e l’altra, i ragazzi vivono momenti di svago”. ...

Maddalena e Paky potrebbero essere la nuova coppia di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del daytime del programma sono andate in onda delle immagini che mostrano una particolare vicinanza tra ...