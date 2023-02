È tempo di una riforma dell’intelligence? Ecco perché e come se ne discute

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) Era il 2007 quando il Parlamento, all’unanimità, approvava ladel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con la legge 124. Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio. Gianni Letta l’Autorità delegata. Massimo D’Alema il presidente del Copasir. Gianni De Gennaro sarebbe presto diventato il primo direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Da allora i parlamenti hanno approvato piccole modifiche tattiche alla legge, in parte anche snaturando il senso della. Hanno riguardato, per citare i casi più recenti, la proroga dei vertici, la reazione in campo cyber, le operazioni sotto copertura e le intercettazioni. I vertici di oggi – Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Alfredo Mantovano, autorità delegata; Lorenzo Guerini, presidente del Copasir; Elisabetta Belloni, direttore generale ...