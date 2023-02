È scomparso Giuseppe Benanti | l’imprenditore farmaceutico che inventò il vino dell’Etna

(Di sabato 4 febbraio 2023) Con la scomparsa nei giorni scorsi di, classe 1945, già a capo della Sifi, l’industria farmaceutica con sede sulle pendici del vulcano, l’Etna perde una figura cruciale per lo sviluppo della viticoltura della zona e per l’affermazione internazionale dei suoi vini. Basti pensare che, prima di, l’Etna era un territorio vitivinicolo antico ma del tutto ignorato a livello globale. Se i vini, negli ultimi anni, si sono affermati tra gli specialisti internazionali del settore è certamente grazie al terroir unico del vulcano, una combinazione di elementi che hanno esaltato la forte vocazione enologica di quest’area della Sicilia. Ma, tra questi elementi, l’iniziativa di imprenditori visionari comeè stata assolutamente indispensabile. In ...

La lungimiranza del fondatore delle cantine Bonfanti è stata fondamentale per lo sviluppo della produzione vinicola siciliana.