E ora nel Pd scoppia caso-tessere | boom sospetto di iscrizioni in alcune città

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 4 febbraio 2023)unnel Pd, i dati difanno scattare l'allarme al quartier generale democratico e tutti i candidati alla segreteria intervengono subito per chiedere "chiarezza" e "trasparenza". Come già accaduto altre volte, ad allarmare è ildiregistrato inzone: ci sono casi in cui le adesioni hanno quasi eguagliato i voti presi dal Pd alle elezioni. Una corsa al tesseramento perlomeno sospetta, che ha portato Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Elly Schlein a chiedere subito di fare luce.La Schlein si era fatta sentire già ieri sera e oggi ha ribadito la sua posizione a Radio Immagina. "Abbiamo letto di tesseramenti gonfiati che non rispettano le regole che ci siamo dati. Occorre la massima trasparenza. Non ...