È morto Paco Rabanne | lo stilista spagnolo aveva 88 anni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 4 febbraio 2023) Addio alloche Coco Chanelribattezzato ‘Il metallurgico della moda’:se ne va a 88. Fu il primoin assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Addio aSi è spento questa mattina, nella sua casa in Francia, a Portsall, lo, all’età di 88. Francisco Rabaneda Cuervo, questo il suo vero nome, è nato nel 1934 a Pasaia, nei Paesi Baschi, ma lasciò il Paese quando era ancora un bambino, per via della Guerra Civile, nella qualeperso il padre, generale andaluso. Con la madre si spostò in Francia, e proprio grazie a lei – che lavorava ...