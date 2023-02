E’ improvvisamente venuto a mancare il giornalista Bruno Menna

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’all’affetto dei suoi cari, salutando la vita terrena, ilaveva 66 anni gran parte dei quali spesi come. Tra le altre cose è stato responsabile della redazione sannita del Roma, del Giornale di Napoli, direttore del Quotidiano di Benevento e poi per anni collaboratore del senatore Pasquale Viespoli ma anche ‘consigliere’ mediatico e addetto stampa di tanti altri personaggi politici locali, sia di destra che anche di sinistra. E’ stato anche ‘maestro’ di tantissimi giornalisti sanniti di chi ancora oggi è rimasto a svolgere la professione nel Sannio ma anche di tanti che la svolgono altrove. Ha insegnato giornalismo quando non esistevano ancora le ...