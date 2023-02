Pauloha stretto i denti prima e durante Roma - Empoli ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L'attaccante è statoper precauzione e ha riportato solo una contusione nella zona ...Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Paulo. L'attaccante argentino è statonel corso del primo tempo della partita contro l' Empoli , valevole per la ventunesima giornata di Serie A, a causa di un problema fisico. Secondo i ...

Dybala sostituito contro l'Empoli: la verità sulle sue condizioni Corriere dello Sport

Roma, due assist e uno strano infortunio: la gara di Dybala FantaMaster

Roma-Empoli: contusione lombare per Dybala Gazzetta Giallo Rossa

Roma, le parole di Tiago Pinto sul futuro di Smalling e Zaniolo Corriere dello Sport

Salernitana-Juve, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Fagioli Corriere dello Sport

L'argentino ha stretto i denti contro i toscani nonostante una condizione fisica non ottimale Paulo Dybala ha stretto i denti prima e durante Roma - Empoli ma le sue condizioni non destano preoccupazi ...Durante il primo tempo all'Olimpico l'argentino ha preso un colpo per il quale stava per essere sostituito. Intanto Mou concede una domenica di riposo alla squadra ...