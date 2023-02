Dune Parte 2 | una star del film assicura | Il cattivo di Austin Butler non avrà la voce di Elvis

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 febbraio 2023) Feyd-Rutha Harkonnen, nipote del temibile Barone Vladimir Harkonnen, sarà interpretato dal giovaneche, per l'occasione, metterà dala suaalla. Tra le grandi new entry diDue, sequel del kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve, ci sarànei panni di Feyd-Rutha Harkonnen, nipote del temibile Barone Vladimir Harkonnen. Il giovane attore è fresco di una nomination agli Oscar per la sua magistrale performance in, ma per quest'occasione abbandonerà la suache ha utilizzato in onore dell'iconico rocker. A dichiararlo è stato Dave Bautista, anche lui tra i grandi protagonisti di, in una recente intervista ai microfoni ...