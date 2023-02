Dramma Gianni Morandi | rivelazione da brividi | Il racconto di un periodo molto duro

Leggi su chemusica

(Di sabato 4 febbraio 2023)sarà il volto, con Amadeus, del Festival della canzone italiana e, proprio in queste ore, ha rilasciato una toccante intervista spiazzando tutti., l’eterno ragazzo della canzone italiana, è pronto ad una nuova avventura sul palco dell’Ariston dove sarà la spalla di Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. In passatoha condotto L'articolodaIldi unchemusica.it.