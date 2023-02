(Di sabato 4 febbraio 2023) Dovevano verdersi per prendere un caffé insieme ma poi Laura Di Dio di 32 anni ha ucciso a coltellate laMargherita Margani, di 62 anni . Il delitto è avvenuto a Pietraperzia , un paese in ...

Dovevano verdersi per prendere un caffé insieme ma poi Laura Di Dio di 32 anni ha ucciso a coltellate la suocera Margherita Margani, di 62 anni . Il delitto è avvenuto a Pietraperzia , un paese in ...L'inferno subdolo della dipendenza da alcol: unche consuma poco a poco, portando a errori e ... è quello di continuare a curarmi e rimanere in un luogo sicuro e. Ma vorrei anche ...

Uccide il padre nel letto, poi tenta il suicidio e chiama i carabinieri: dramma familiare a Livorno Il Riformista

Omicidio choc: 23enne uccide il papà a coltellate e chiama i carabinieri: «L'ho ammazzato, ora tocca a me» corriereadriatico.it

Omicidio choc a Livorno, 23enne uccide il papà a coltellate e chiama i carabinieri: «L'ho ammazzato, ora tocca leggo.it

Dramma familiare: 32enne va a casa della suocera e la uccide con un fendente alla gola, arrestata Tiscali Notizie

Enna, uccide la suocera a coltellate dopo l'ennesima lite • TAG24 Tag24

Dovevano verdersi per prendere un caffé insieme ma poi Laura Di Dio di 32 anni ha ucciso a coltellate la suocera Margherita Margani, di 62 anni .Dramma familiare a Pietraperzia nell'Ennese. Laura Di Dio, 32 anni, ha ucciso con un'arma da taglio la suocera Margherita Margani, 62 anni. L'omicidio è ...