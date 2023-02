“Dovete saperlo!” Urla fuori dal GF Vip | la rivelazione bomba su Oriana arriva ai vipponi Antonella nera

(Di sabato 4 febbraio 2023) Mancano ancora diversi mesi alla fine del GF Vip 7. Tra amori, flirt, liti, strategie, polemiche e continue dinamiche, il reality show continua a regalare colpi di scena. Lunedì 30 gennaio, durante l’ultima puntata in diretta, uno dei concorrenti è stato eliminato e ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. E proprio dopo l’eliminazione, qualcuno ha fatto unasuMarzoli. UnasuMarzoli fatta dopo l’eliminazione di George di qualche giorno fa. Dopo l’eliminazione di Wilma Goich, che era già stata mandata via dalla casa ed era tornata grazie al biglietto di ritorno, tresono finiti al televoto. A rischio eliminazione c’erano George Ciupilan, il più piccolo della casa, Nikita Pelizon eMarzoli. Leggi ...

In Australia gli abitanti stanno mangiando della carne di squalo in via d'estinzione senza. Se questa notizia vi fa arrabbiaresapere che recentemente una vlogger cinese ha pensato fosse una grande idea acquistare, grigliare e mangiare la carne di un grande squalo bianco . ...... nervosismo, dell'inquietudine Se siete curiosi di, leggete attentamente le seguenti ... Sediscutere di qualcosa con alcuni collaboratori, cercate di organizzare un incontro a fine mese. ...

DC STUDIOS: tutto quello che dovete sapere sui nuovi progetti del ... Lega Nerd

Bussano alla Porta è al cinema: tutto quello che dovete sapere sul ... ComingSoon.it

Decision to leave: quello che dovete sapere sul film di Park Chan Wook, da oggi al cinema Everyeye Cinema

Teen Wolf: tutto quello che dovete sapere sul film e la nuova serie Lega Nerd

Pokémon Scarlatto e Violetto, raid: come battere Armarouge e Ceruledge eSports & Gaming

Comprare, cucinare e mostrare a tutto il mondo il pranzo con una specie in via d'estinzione non è una mossa furba.