Dove hanno beccato Draghi a Milano Clamoroso ritorno in politica? Gli indizi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Cosa ne sarà di Mario? Da mesi, per l'esattezza dal 23 ottobre scorso, quando ha consegnato la campanella di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni, l'ex premier ha fatto di tutto per sparire dai radar. Il suo nome è circolato e continua a circolare in Transatlantico, nei corridoi dei palazzi romani che contano, ma in pubblico si è riservato pochissime sortite e praticamente nessuna dichiarazione, se si eccettua una lunga intervista al Corriere della Sera. Poche settimane fa, rivela la Stampa, SuperMario è stato intercettato da alcuni funzionari del Comune di, che se lo sono visti apparire "in un supermercato poco lontano da Palazzo Marino, mentre fa la spesa". Piuttosto bizzarro, ma qui serve la biografia dell'ex numero 1 della Bce: con la moglie, Donna Serenella, vive appartato nel suo buen retiro di Città della Pieve, in Umbria. Dal suo ...