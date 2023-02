Dopo dieci anni | Kekko Silvestre e la sua band tornano all' Ariston con un brano da ascoltare per «guardarsi dentro»

Leggi su iodonna

(Di sabato 4 febbraio 2023) «Il cuore è già a mille. Prossima tappa Teatro». Così su Instagram i Modà condividono l’emozione per il loro ritorno al Festival di Sanremo con ilLasciami. Un ritorno tra i più attesi: sono passati, infatti,da quando, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani si sono esibiti al Festival conquistando il terzo posto con Se si potesse non morire. Ma è anche il modo migliore per festeggiare i 20di carriera musicale del gruppo. E per, voce della, rappresenta molto di più. Sanremo 2023: i ...