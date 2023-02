Docente colpita da pallini | “Sembrava fosse colpa mia Littizzetto? Io la scuola non la lascerei anche se dovessi trovare di meglio”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 4 febbraio 2023) "Non può essere una vergogna essere buoni, credo che dare agli altri sia importante e mi riconosco in pieno nelle indicazioni della religione cattolica. Compresa l'importanza di perdonare. Sosopportare, ma questo non vuol dire che in classe, alle interrogazioni, non dia i miei 3". La professoressa Finatti,a ottobre scorso da alcunipartiti da una pistola ad aria compressa durante la lezione, si racconta a Corrado Zunino in un'intervista a La Repubblica. L'articolo .